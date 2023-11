“Il big di Mediaset al suo posto” Amadeus | colpo di scena con la scelta della Rai su Sanremo

(Di martedì 7 novembre 2023) Si sta già pensando al futuro più lontano per quanto riguarda il Festival di, infatti sarebbe stato già scelto il successore di, che non proviene dagli ambienti Rai. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe un volto molto amato dia prendere ildel direttore artisticokermesse musicale, che sarà conduttore per la quinta volta consecutiva nel 2024. E proprio nelle scorse ore ha fatto giù un annuncio sensazionale. Ospite di Fiorello, ha parlato del Festival di. Ora è al centro di queste voci relative al suo successore, maè anche impegnato a organizzare ciò che succederà a febbraio dell’anno prossimo. Nella prima serata salirà sul palco dell’Ariston Marco Mengoni, che non solo sarà ospitato in quanto vincitore ...

I bavaresi, sabato scorso, hanno dominato ilmatch del Signal Iduna Park (0 - 4) dal primo all'... Un modo alternativo per vedere in streaming Bayern Monaco - Galatasaray è abbonarsi a...

Mediaset sceglie il big match per la quarta di Champions in chiaro Calcio e Finanza

Milan-PSG dove vederla: Sky, Mediaset o Prime Video Canale tv ... Goal Italia

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Migliora la maturità delle grandi aziende nella capacità di valorizzare i dati, ma si conferma il ritardo delle realtà più piccole. I dati dell’Osservatorio Big Data & Business Analytics ...