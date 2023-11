Ibrahimovic | la sua esperienza al servizio del Milan?

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 7 novembre 2023) Dopo il vertice di metà settembre, nuovo incontro tra il numero uno di RedBird e lo svedese che all’uscita si mostra sorridente Giornata cruciale in casaper il futuro di Zlatanin rossonero. Lo svedese e Gerry Cardinale si sono incontrati in un hotel dio per definire i dettagli dell’eventuale ritorno dell’ex attaccante aello. Oltre a una chiacchierata sugli ultimi risultati della squadra, Zlatan e il numero uno di RedBird certamente avranno nuovamente discusso anche i dettagli sul possibile ruolo di Ibra nel club. All’uscita dell’albergo poi bocca cucita per lo svedese che ha risposto solo con un sorriso a chi gli ha chiesto come è andato il vertice. Cappellino nero, felpa e pantaloni scuri, Zlatansi è presentato nell’albergo di Cardinale da solo e non ...