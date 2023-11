Ibrahimovic-Cardinale | incontro di due ore | la situazione per il ritorno al Milan

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 7 novembre 2023) Zlatantorna al? Lavori in corso. Si sta lavorando alin rossonero del bomber che, questa volta, non vestirà più la casacca del Diavolo ma potrebbe tornare nelle vesti di dirigente. Il nodo è proprio questo: il ruolo. Ironia della sorte per uno che di ‘ruolo’ in campo e nello spogliatoio ne ha avuto sempre e soltanto uno, quello di leader. L’conNelle scorse ore, in pieno centro ao,si è incontrato faccia a faccia con il patron delJerry. Unlungo due ore, cordiale. Ibra è uscito sorridente ma non ha rilasciato dichiarazioni. Le porte del club per lui sono sempre aperte, ma ilnon sembra avere fretta. Un suo ...