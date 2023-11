(Di martedì 7 novembre 2023) Nuovi ribassi si registrano sui listini deiconsigliati didei maggiori marchi, mentre restano invariate le medie nazionali deipraticati alla pompa, fatta eccezione per il forte rialzo del Gnl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di due centesimi al litro iconsigliati die gasolio. In base alle medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, laself service a 1,858 euro/litro (invariato, compagnie 1,860, pompe bianche 1,855),self service a 1,851 euro/litro ...

... al lancio, viene offerta in Italia con due efficienti motori turbo1.0 TSI , in grado di ... Idi listino. La nuova T - Cross è ordinabile anche in Italia, idi listino nel nostro ...

I prezzi benzina e diesel di oggi in Italia, la media Tiscali Notizie

Prezzi benzina e diesel oggi in Italia, la media nazionale Adnkronos

Posso revocare il consenso in qualsiasi momento con effetto futuro. Trattamento dati * Dacia Duster 1.5 dCi Lauréate 110 CV 4x4 Promossa per il suo basso prezzo e per il buon livello di comfort che ...mantenendo così bassi i prezzi della benzina, e ridurre al contempo le entrate di Mosca per ogni barile venduto. Le sanzioni hanno inizialmente funzionato come previsto. Tuttavia, Mosca ha trovato il ...