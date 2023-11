I pericoli del gioco d’azzardo

Leggi su butac

(Di martedì 7 novembre 2023) Oggi vorrei fare un qualcosa di diverso rispetto al solito, sempre una guida, ma non dedicata alle fake news, bensì alla ludopatia e a. E tutto questo lo faremo con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, nel caso specifico GPT 4.0. Partiamo da una citazione, attribuita, senza fonti, a Voltaire: La loterie est une taxe pour ceux qui ne savent pas faire de mathématiques. Che tradotta: La lotteria è una tassa per chi non sa fare matematica. La citazione evidenzia che le probabilità di vincere sono così basse che solo chi non comprende la matematica dietro queste probabilità sceglierebbe di giocare. Ma allora perché lo fanno in così tanti? Cosa è la ludopatia? La ludopatia, nota anche come disturbo da, è un disturbo del controllo degli impulsi. Chi soffre di ludopatia sente un impulso irrefrenabile a giocare, ...