I nuovi brani Original natalizi di Amazon Music ci sono anche le TWICE

(Di martedì 7 novembre 2023)in arrivoper. A cantare gli artisti più in voga del momento, alcuni dei quali appaiono nelle colonnere e nei film di Natale su Prime Video. Questa raccolta diinclude nuove traccei e interpretazioni uniche dei classicidi Chlöe (Chloe Bailey), l’artista Breakthrough diStephen Sz, Jorja Smith, Meghan Trainor,e altri. Chlöe, Sam Ryder e Anne-Marie La versione rivisitata della cantante pop-R&B Chlöe del successoo di Otis Redding, Merry Christmas Baby, apparirà nei titoli di testa di Candy Cane Lane, ...

L'iconico duo sta lavorando ad un nuovo album che sarà anticipato da. Ovviamente, non mancherà l'occasione di portare la loro musica in giro per l'Italia.

Emis Killa torna con Effetto notte (l'alba) dal 24 novembre Agenzia ANSA

Gli Articolo 31 e il nuovo singolo "Classico": l'intervista Radio 105

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Emis Killa, reduce dal successo della data sold out del suo primo Mediolanum Forum lo scorso 28 ottobre, annuncia l'arrivo ...Scopriamo nuovi video ufficiali in italiano, un set di nuove locandine ufficiali e un'anteprima della colonna sonora di The Marvels.