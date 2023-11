I-Days Milano 2024 | Sum 41 e Avril Lavigne per una serata a tema pop-punk

(Di martedì 7 novembre 2023) I Sum 41 esaranno i co-headliner della seconda giornata dell’I-per un doppio show irripetibile all’insegna del popDopo l’annuncio del primo headliner degli I-(i Green Day protagonisti delladel 16 giugno), altri due grandi nomi si aggiungono alla lista di stelle della musica che scalderanno l’estate di: i Sum 41 esaranno i co-headliner di martedì 9 luglio sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura per un doppio show irripetibile all’insegna del pop, confermando gli I-come garanzia di una proposta di eventi unici e mai banali.

