I civici torinesi si mobilitano contro il premierato Un no aperto a modifiche costituzionali a partire dal bicameralismo

(Di martedì 7 novembre 2023) “Se prima della prossima primavera il DDL non verrà modificato e adattato alle esigenze di una moderna “democrazia” noi formalizzeremo i COMITATI per il NO in tutti i capoluoghi di provincia e, nel contempo, avvieremo la campagna elettorale con una nostra Lista del Presidente di Centro Sinistra per una grande Alleanza Democratica e Solidale per il Piemonte” è l’impegno di Pino De Michele, presidente e storico referente di quel vivace laboratorio torinese di confronto rappresentato daidi Alleanza dei democratici, determinati a contrastare ilpromosso dal Governo Meloni. “Nel nostro spirito riformista – precisa una nota deipiemontesi – ci opponiamo al Disegno di Legge Costituzionale emanato dal Ministro per le Riforme Istituzionali. Una riforma pasticciata, i cui ingredienti probabilmente non ...