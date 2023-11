‘I Bastardi di Pizzofalcone’ vincono gli ascolti di lunedì 6 novembre

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – Fiorello con ‘Viva Rai2!’ parte col botto e nel daytime della seconda rete segna il 20,2% con 1.055.000 telespettatori. Quanto alla prima serata di ieri, ‘Idi Pizzofalcone 4’ in onda su Rai1 ha ottenuto 3.693.000 telespettatori e il 21,1% di share, conquistando glidella fascia e superando il ‘Grande Fratello’ che su Canale 5 ha registrato 2.716.000 telespettatori e il 20,5%. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con ‘The Protégé’ ha totalizzato 1.451.000 telespettatori e il 7,9% di share. A seguire gli altri programmi del prime time di ieri: Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ (848.000 telespettatori, share 5,8%); su Tv8 ‘GialappaShow’ (812.000 telespettatori, share 4,6%); sul Nove la seconda puntata de ‘Il contadino cerca moglie’ (564.000 telespettatori, share 3%); Su La7 ‘Speciale Atlantide: Roma di Piombo – ...

Debutto sopra il 20% di share per 'Viva Rai2' nel mattino della seconda rete Rai, che anche ieri ha fatto flop in prima serata. In prime time vince la fiction 'Idi', ma risale la china il Grande Fratello e va forte il film di Italia1. Rosario Fiorello è partito forte, nota finalmente positiva nella stagione difficile di Rai2 (anche ieri ...