I 7 migliori film di Angelina Jolie

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 novembre 2023) Ida non perdere di: da Tomb Raider a Mr. & Mrs. Smith, fino Ragazze interrotte e... Kung Fu Panda! Tre Golden Globes, un Oscar e una nomination. Una "delle 100 persone più influenti del mondo" secondo TIME, e ancora una sequela di candidature, onorificenze e premi, anche grazie al suo fortissimo impegno umanitario. Senza dubbio,è tra le attrici più amate dal pubblico, nonché tra le più richieste di Hollywood. Iniziano la carriera come modella, è apparsa in diversi videoclip (storica la sua partecipazione nel video di Alta marea di Venditti!), per poi affermarsi al cinema: nel 1997 il suo primo ruolo importante, in George Wallace, biopic tv che le farà vincere il Golden Globe. Studia cinema …