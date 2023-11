Homer Simpson non strozzerà più Bart | I tempi sono cambiati

I tempi sono cambiati In una scena del terzo episodio della trentacinquesima stagione dei, quella attualmente in corso, il personaggio diha annunciato che non strangolerà più suo ...

Svolta nei Simpson, addio alla storica gag in cui Homer strangola Bart La Gazzetta dello Sport

Simpson, Homer non strangolerà più Bart nella 35° stagione Sky Tg24

In a recent episode of “The Simpsons,” Homer suggested he would abandon one of his best-known bits: throttling his son. It is the latest example of the show tailoring itself to evolving tastes.Dan Castellaneta’s animated character Homer Simpson has officially put an end to his famous and 3-decade-long Simpsons gag of strangling his son Bart. In recent years, the joke has been deemed by some ...