Hockey prato | nella prima amichevole la Spagna batte l’Italia per 4-0

Leggi su oasport

(Di martedì 7 novembre 2023) Raduno in terra spagnola per la nazionale italiana disual femminile che sta preparando al meglio l’appuntamento più importante del quadriennio, il torneo di qualifica olimpica che si terrà a gennaio in India. Le azzurre oggi hanno affrontato lapadrona di casadi due amichevoli (la seconda domani): netto successo per 4-0 per le iberiche, mentre in casa italiana ci sono state solo tre opportunità da corner corto. Le azzurre presenti: PORTIERI: LUCIA CARUSO (SAINT GEORGES), AGUSTINA D’ASCOLA (JOCKEY CLUB CORDOBA). DIFENSORI: MARIA DEL ROSARIO ALEMAN (HURLING CLUB), SOFIA LAURITO (ROYAL WELLINGTON TENNIS HC), CAMILA MACHIN (ROYAL VICTORY HC), SARA PUGLISI HC (ORANJE ROOD), ILARIA SARNARI (ROYAL EVERE WHITE STAR). CENTROCAMPISTI ELETTRA BORMIDA (ROYAL EVERE WHITE STAR), ...