Con ovvio scoramento di Lewis, abbattuto sia dalla W14 sia dallaBull , che a suo dire dominerà ancora a lungo. In termini di punti, il fine settimana più povero per la Mercedes nel ...

Hamilton: "Red Bull dominerà anche nei prossimi due anni" Autosprint.it

F1 | Hamilton: "Red Bull inattaccabile, ma abbiamo imparato molto" Motorsport.com - IT

L'inglese in Brasile ha vissuto il fine settimana più difficile dell'anno, per via di una W14 lenta sul dritto e con poco grip in curva; questa situazione di abbattimento è poi amplificata dalle prest ...Seven-time world champion Lewis Hamilton has claimed that due to Red Bull's current pace, they will maintain their dominance over the next two seasons. Ever since the 2022 regulations were introduced, ...