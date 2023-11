Hamas | uccisi solo soldati | non donne e bambini Ma i video lo smentiscono

...se non, portati a Gaza come ostaggi. Abu Marzuk non ha risposto sui più di 1000 civili , ma ha parlato degli ostaggi, lui che per primo il giorno dopo l'attacco aveva dichiarato che...

Gaza accerchiata, riaperto il valico. Israele: "Comandanti di Hamas uccisi nei tunnel" - Gli Emirati Arabi Uniti costruiranno un ospedale da campo a Gaza

Hamas dice che i palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza sono più di 10mila Il Post

braccio militare di Hamas, "aveva detto chiaramente ai suoi combattenti di 'non uccidere una donna, non uccidere un bambino e non uccidere un vecchio, un civile, gli obiettivi erano solo i militari e ...Sono 41 i giornalisti rimasti uccisi nella guerra in corso dal 7 ottobre tra Israele e il gruppo estremista palestinese Hamas. "Più di un giornalista al giorno", ha rimarcato Reporters Sans Frontieres ...