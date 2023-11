Guerra Israele-Hamas | ultime notizie Israele nomina inviato speciale per la liberazione ostaggi

(Di martedì 7 novembre 2023) Il premier israeliano ribadisce che non ci sarà nessuna tregua a Gaza fino al rilascio degliisraeliani da parte di, e annuncia cheavrà “la responsabilità generale della sicurezza” della Striscia “per un periodo indefinito” dopo la, oltre a respingere la cifra di 10mila morti stimati da. L’Ue invia oggi altri due aerei di aiuti umanitari e valuta la possibilità di un corridoio marittimo verso Gaza. Ancora episodi di antisemitismo negli Usa.in Ucraina: Mosca annuncia l’abbattimento di 5 droni di Kiev

...Medio Oriente trae Hamas " La truffa social dei pacchi Amazon dimenticati Perché molte delle più importanti aziende al mondo sono guidate da persone originarie dell'India Un anno di...

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Netanyahu: «Niente tregua». Gaza, 60% ospedali fuori uso Il Sole 24 ORE

Il minuto di silenzio in Israele a un mese dal massacro di Hamas TGLA7

ROMA - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto ancora una volta ... sicurezza" della Striscia di Gaza "per un periodo indefinito" una volta terminata la guerra con Hamas. "Perché abbiamo ...Dieci ore passate a tenere in silenzio due bambine al buio mentre i terroristi cercano di sfondare la porta per entrare e ucciderci. La testimonianza del corrispondente di Haaretz ...