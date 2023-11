Grillo jr a processo | il racconto della ragazza tra le lacrime | “Volevo urlare | non ci riuscivo”

(Di martedì 7 novembre 2023) La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, è apparsa molto provata. Tanto da far decidere per una breve interruzionetestimonianza in aula “Non sentivo il mio corpo e neppure le mie braccia, nona muovermi…”. E’ il, tra i singhiozzi,italo-norvegese che ha ripercorso in aula, ala Ciroe ai suoi tre amici per stupro di gruppo al Tribunale di Tempio Pausania (Sassari), la notte tra il 6 e il 7 luglio del 2019. La giovane, che all’epoca aveva 19 anni, rispondendo alle domande del Procuratore Gregorio Capasso, ricorda quanto sarebbe avvenuto dopo la serata trascorsa con i quattro ragazzi genovesi al Billionaire. Con la sua amica ‘Roberta’, nome di fantasia, la giovane andò conjunior e i ...

"Non sentivo il mio corpo e neppure le mie braccia, non riuscivo a muovermi...". E' il racconto, tra i singhiozzi, della ragazza italo - norvegese che ha ripercorso in aula, ala Ciroe ai suoi tre amici per stupro di gruppo al Tribunale di Tempio Pausania (Sassari), la notte tra il 6 e il 7 luglio del 2019. La giovane, che all'epoca aveva 19 anni, ...

Ciro Grillo, oggi il processo. Udienza drammatica, Silvia in lacrime: «Non sentivo più il mio corpo» Corriere della Sera

Processo Ciro Grillo, testimonia la ragazza che denunciò lo stupro Sky Tg24

Questo - a quanto si è appreso - è uno dei passaggi più drammatici del racconto della ragazza italo-norvegese, principale accusatrice dei quattro imputati di violenza sessuale di gruppo, Ciro Grillo, ...Nel frattempo, il 14 novembre prossimo a Roma, riprende in Corte d'appello il processo per la revisione della sentenza all'ergastolo passata in giudicato: per il suo avvocato e i tanti attivisti e ...