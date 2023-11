Grillo jr a processo | il racconto della ragazza tra le lacrime | “Volevo urlare | non ci riuscivo”

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – "Non sentivo il mio corpo e neppure le mie braccia, nona muovermi…". E' il, tra i singhiozzi,italo-norvegese che ha ripercorso in aula, ala Ciroe ai suoi tre amici per stupro di gruppo al Tribunale di Tempio Pausania (Sassari), la notte tra il 6 e il 7 luglio del 2019. La giovane, che all'epoca aveva 19 anni, rispondendo alle domande del Procuratore Gregorio Capasso, ricorda quanto sarebbe avvenuto dopo la serata trascorsa con i quattro ragazzi genovesi al Billionaire. Con la sua amica 'Roberta', nome di fantasia, la giovane andò conjunior e i suoi tre amici nel residence in Costa Smeralda. Qui sarebbero avvenute le violenze. Prima da parte di uno dei ragazzi, Francesco Corsiglia, come dice la ...

Questo - a quanto si è appreso - è uno dei passaggi più drammatici del racconto della ragazza italo-norvegese, principale accusatrice dei quattro imputati di violenza sessuale di gruppo, Ciro Grillo,