Green economy | tra ritardi e difficoltà | pochi i dati positivi per l’Italia

Leggi su quifinanza

(Di martedì 7 novembre 2023) La situazione attuale dellain Italia presenta una serie di sfide e, consegnali. La transizione verso la decarbonizzazione non procede in sintonia con gli ambiziosi obiettivi europei, evidenziando un aumento delle emissioni di gas serra dal 2019 al 2022. Nel corso del 2022, l’energia rinnovabile ha mostrato una diminuzione, allontanandosi dai traguardi stabiliti dall’Unione Europea. Tuttavia, è importante sottolineare cheha mantenuto un buon livello di riciclo dei rifiuti, anche se il tasso di utilizzo di materie prime provenienti da rifiuti ha registrato una leggera diminuzione. Inoltre,si trova al diciannovesimo posto nell’Unione Europea per quanto riguarda le aree protette di terra, un aspetto che merita ...