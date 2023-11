Grave lutto per il famoso rapper | ha perso la vita in un incidente stradale

Leggi su tvzap

(Di martedì 7 novembre 2023)avvenuto la settimana scorsa nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre a Roma. Unsulla Laurentina ha lasciato un vuoto incolmabile nelitaliano che ha voluto condividere sui social un pensiero speciale. Leggi anche: Cinema in, l’attore muore in uninsieme ai suoi 3 figli Leggi anche:di Mestre, la scoperta sull’autista che cambia tuttoa Roma, perde laOscar Rosselli Intorno alle 4 della mattina di venerdì 3 novembre, un, sulla via Laurentina ha provocato la morte di Oscar Rosselli di 33 anni. Il ragazzo ha ...