Grande Fratello | l’opinione di Ebuc sulla diciassettesima puntata

(Di martedì 7 novembre 2023) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladel, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nelle inedite vesti di opinionista. A commentarla oggi per noi c’è, uno degli storici utenti del nostro sito. Eccovi la sua opinione: “Finalmente protagonista e vittima, ma senza un ruolo d’azione. Perché lei non reggerebbe mai un ruolo d’azione!”. Questa frase detta da Beatrice Luzzi in un filmato ad inizioandrebbe incisa nella pietra e messa all’entrata di ogni reality show presente sul globo, perché solo con queste stringate parole metti a fuoco il 99% di tutti i partecipanti e, nel caso specifico, si fa chiarezza sul caso Angelica Baraldi / Giampiero Mughini. Allora, io sono del parere che sia sacrosanto che una donna – ...