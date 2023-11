Grande Fratello | l’eliminata della diciassettesima puntata | commenti a caldo

(Di martedì 7 novembre 2023), ecco chi è l’eliminato: la reazione dei coinquilini in Casa, nel corsodel reality show di Canale 5 è avvenuta una nuova eliminazione. Cinque concorrenti questa settimana sono stati al televoto, Giselda, Giuseppe, Angelica, Alex e Giampiero. Tra Giselda e Angelica, la gieffina Giselda deve lasciare per sempre la Casa. Leggi anche –> Boomerissima, gli ospiti e le anticipazionisecondaLa reazione dei coinquilini… “Giselda è fuori dalla Casa del GF, colpo di scena” dichiara il conduttore dallo studio. “Ci vediamo fuori” afferma qualche concorrente. “Abbiamo una pizza in sospeso” ...

Il Grande Fratello 2023 continua con la diciassettesima puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per ...Nel corso della 17esima puntata, la Rossetti si reca nella Casa per affrontare tutti e le varie scene raccolgono tante critiche ...