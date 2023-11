Grande Fratello | il fratello di Greta Rossetti contro il fidanzato di Angelica Baraldi | il dissing social

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 novembre 2023) All’esterno (e all’interno) della Casa delsi sta discutendo dell’intra Mirko Brunetti e, avvenuto nel corso della diciassettesima puntata. Entrata per esporre il proprio risentimento in merito all’avvicinamento di Mirko ad, l’ex tentatrice di Temptation Island si è poi confrontata con il suo. Quest’ultimo non ha preso affatto bene il modo con cuisi è rivolta alla sua coinquilina, che ha definito più volte una “gatta morta”. A detta di Mirko, la sua fidanzata ha peccato di immaturità, scaturita da un forte senso di insicurezza. A commentare il ‘faccia a faccia’ tra, nonché il successivo ...