Gli Usa perdono la pazienza con Netanyahu | Gaza resta palestinese

(Di martedì 7 novembre 2023) Il primo ministro esalta il "successo straordinario" dell'offensiva sul campo, afferma che dopo l'eliminazione di Hamas Israele si occuperà della sicurezza della Striscia "per un periodo di tempo indefinito". Ma Washington non si lascia smontare il lavoro di Blinken che punta a una gestione dell'Anp in una cornice araba

... pur ancora preliminari, a opera di Guizhou University of Finance and Economics in Cina e della Western Michigan University in, indicherebbero che TikTok e piattaforme simili coinvolgono...

La Nato (con gli Usa) sfida Putin, sospeso il trattato sulle armi convenzionali in Ue dopo l'uscita della Russ ilmessaggero.it

Segnali di fumo dal Cremlino: «Con gli Usa torneremo a parlare» La Verità

Oggi in Campidoglio, oltre ad alcuni esponenti della politica e della Comunità, come gli assessori comunali Ornella Segnalini e Tobia Zevi, il senatore Pd Filippo Sensi, il Rabbino Capo di Roma ...Il ministro degli Esteri della Repubblica islamica aveva già fatto sapere ieri che Washington aveva inviato dei messaggi a Teheran nei giorni scorsi riguardo ad un cessate il fuoco a Gaza mentre il 23 ...