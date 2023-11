“Gli immigrati in Albania? Una scelta pericolosa e sbagliata | si assuma in polizia piuttosto” | ribatte Giarrusso

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 novembre 2023) “Il centronegoziato dalla Meloni con Rama, e che sarà gestito indal nostro Paese, è unastrategia di esternalizzazione dei confini UE, frutto di una volontà di non gestire una questione umanitaria ed economica enorme, che corrisponde più a una logica di trattare le vittime di traffico di esseri umani come polvere da mettere sotto al tappeto, rispetto alle aspettative degli italiani, se non di risolvere la questione, di affrontarla nel merito e non con strategie volte ad aggirare il problema. Rischiamo un pasticcio o, peggio, una violazione del diritto, come giustamente denunciato da Peppe Provenzano. Da Giorgia Meloni, alla quale va riconosciuto un certo protagonismo in politica estera, mi aspettavo di più. Non si può pensare di costruire due centri all’estero e impiegare solo personale italiano, quando ...