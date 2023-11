Giusy Ferreri esce con il singolo “Il meglio di te”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 novembre 2023) Milano, 7 nov. (askanews) – Da giovedì 9 novembre sarà disponibile in radio e in digitale “Ildi te”, il brano originale scritto ed interpretato daper la colonna sonora del film “Ildi te” di Fabrizio Maria Cortese, nelle sale cinematografiche da giovedì 9 novembre. Distribuito da Sony Music, “Ildi te” è disponibile in pre-save. «Con grande orgoglio ho risposto alla richiesta di Fabrizio Maria Cortese di realizzare un brano per il suo film, “Ildi te”. Una opportunità arrivata dopo l’uscita del mio ultimo album “Cortometraggi”, quasi a voler sigillare una sorta di premonizione di una nuova avventura tra musica e cinema – dichiara– Ringrazio per la profonda ispirazione che mi è arrivata sin ...