(Di martedì 7 novembre 2023) Il brand di calzature di lusso apre boutique all’interno del centro commerciale Shenzhen Mixc Mallsi espande nel Sud. La firma italiana specializzata in calzature di lusso ha recentemente aperto una nuova boutique all’interno del centro commerciale Shenzhen Mixc Mall, meta dello shopping di lusso di rilevanza mondiale situata nel cuore del distretto di Luohu a Shenzhen, un rinomato hubmoda e delle attività commerciali nel sud. La nuova boutique si trova nell’area del lusso del Livello 1 del centro commerciale Mixc Mall Phase 1. Il concept del negozio è stato attentamente progettato con toni caldi e freddi a contrasto, impreziositi da dettagli in oro e ottone, e un arredamento dalle linee eleganti e di classe. L’elemento ...

Sfila per brand come Louis Vuitton e 1017 Alyx 9SM e appare nelle campagne di Calvin Klein , Paco Rabanne ,, HUGO. Oltre che lanciare la sua linea di abbigliamento Sorry in Advance e ...

Giuseppe Zanotti, nuovo store nel Sud della Cina Adnkronos

Chi sono i nuovi it boy dello stile Sei nomi dall'irresistibile «non so ... Vanity Fair Italia

Il brand di calzature di lusso apre boutique all’interno del centro commerciale Shenzhen Mixc Mall ...La griffe di calzature di lusso ha inaugurato una boutique all’interno del centro commerciale Mixc mall di Shenzhen, rinomato hub della moda e delle attività commerciali nel sud del Paese. Il marchio ...