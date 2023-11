Giudice sportivo | Napoli multato per il lancio di un fumogeno in campo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 novembre 2023) Ildella Serie A, dopo le gare dell’undicesima giornata di campionato, ha comminato ammende a 8 società. Questo il comunicato. Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato unnel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato unnel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, un petardo e nel recinto di giuoco un petardo e alcuni fumogeni sanzione attenuata ex art. 29, ...