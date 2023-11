Giroud è un fuoriclasse | un calciatore e un professionista esemplare

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 novembre 2023) Olivierè semplicemente unfortissimo. Non si sa per quale motivo calciatori come lui non vengano definiti. Lui lo è, senza alcun dubbio. È il francese che ha segnato più gol in Nazionale: 54. Ed è terzo per numero di presenze. Ha 37 anni. E il suo comportamento è sempre. Serve un portiere? Lui a Genova va a fare il portiere e para pure. Quando, come a Napoli, peraltro comprensibilmente, non riesce a gestire la rabbia perché Pioli lo ha sostituito con Jovic, va in tv e dice che è umano, che ha avuto una reazione umana ma che è l’allenatore a decidere e lui rispetta tutte le decisioni della guida tecnica. Questa sera, a Milano, in un Meazza stracolmo, nella partita più importante della stagione per i rossoneri, ha segnato un gol semplicemente bellissimo, oltre che di fondamentale ...