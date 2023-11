Giorgia Meloni e la guerra informativa dei russi L’analisi del generale Tricarico

Leggi su formiche

(Di martedì 7 novembre 2023) Che nell’imminenza dei fatti tutti parlassero di “scherzo telefonico” alla presidenteè più che comprensibile e quindi scusabile. Che però ancora oggi tale termine venga usato per riferirsi ad un vero e proprio attacco malevolo al vertice di governo è meno perdonabile ed indice soprattutto di una colpevole inconsapevolezza, di una maniera superficiale di fare informazione, di un non stare al passo con i tempi di chi dovrebbe invece vegliare come un cane da guardia su ogni segnale che sia spia di un rischio per la collettività. Che è il seguente: l’attacco alla presidenteè catalogabile come un evento di information warfare, didell’informazione, condotto da un gruppo filo russo noto come TA499, che vede nella compagine due cittadininoti pubblicamente con i nomignoli di Vovan e Lexus. Attivo ...