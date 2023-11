‘GialappaShow’ | Gigi & Ross diventano Colapesce e Dimartino

Leggi su funweek

(Di martedì 7 novembre 2023) La quarta puntata di GialappaShow, giro di boa dell’edizione, conferma il successo del programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci prodotto da Banijay Italia. L’appuntamento andato in onda lunedì 6 novembre in prima visione assoluta su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha registrato 1.253.000 spettatori su TV8, Sky Uno/+1 e on demand, con il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno al 5,32% di share. Questa volta è stata l’attrice Greta Scarano ad affiancare il Mago Forest alla conduzione mentre l’ospite d’eccezione, all’iconico citofono e in studio, il comico Valerio Lundini. Tra i momenti da ricordare, i nuovi personaggi a cui hanno prestato volto – e soprattutto voce –, protagonisti di una gag esilarante nei panni die ...