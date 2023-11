Gerry Scotti parla del divorzio dalla madre di suo figlio | “Mi lasciò lei | ho sofferto moltissimo”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 7 novembre 2023)è uno dei conduttori Mediaset più amati della tv, per la sua allegria e professionalità. Sempre frizzante e con un sorriso smagliante, il conduttore ha alle spalle un dolore grandissimo di cui hato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”. Il presentatore ha anche scritto un libro dal titolo “Che cosa vi siete persi” edito da Rizzoli in cuidella sua vita, dei momenti difficili ma anche della gioia di essere diventato padre delEdoardo e nonno di due nipotini. Il suo unicoè nato dall’amore per la moglie Patrizia Grossoquale ha divorziato nel 2009. La separazione ha rappresentato un momento molto difficile e doloroso per il conduttore....