Gaza | guerra ai giornalisti | decine di reporter uccisi

(Di martedì 7 novembre 2023) Fra gli ultimivittime della mostruosain corso afra Israele e Hamas c’è Mohammed Abu Hatab, che lavorava per la Tv palestinese. È stato ucciso il 2 novembre 2023 nel corso di un attacco aereo israeliano a Khan Yunis, nel sud della Striscia. Il Committee to Protect Journalists (CPJ), composto da 40 esperti in tutto il mondo, con sede a New York, stima che siano a oggi almeno 36 inellache infiamma il Medio Oriente. Fino a poco prima di morire Mohammed Abu Hatab aveva svolto il suo lavoro. Il raid israeliano ha colpito l’edificio in cui il cronista abitava e con lui anche 11 familiari, tra cui la moglie, il figlio e il fratello: sono tutti morti. I funerali di Mohammed Abu Hatab, ucciso ail 2 novembre 2023. Foto X ...