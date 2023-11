Gaza dopo un mese di guerra | “Oltre 10mila morti”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 7 novembre 2023) A unesatto dall’attacco omicida dei miliziani di Hamas giunti da, alle 11 (ora locale) Israele ha osservato un minuto di silenzio in memoria di quanto accaduto il 7 ottobre. In molti – sia nelle strade che negli uffici pubblici – si sono alzati in piedi rivolgendo un pensiero ai circa 240 ostaggi in mano di Hamas e alle 1.400 vittime dall’avvio della. Da quello stesso giorno Israele ha scatenato l’inferno su. Bombardamenti ininterrotti, anche di notte, stragi efferate, ambulanze e convogli presi di mira nella convinzione che terroristi di Hamas si nascondessero tra i feriti. Il 28 ottobre è cominciata l’invasione di terra eCity è accerchiata. Sono in corso violenti combattimenti per le strade fra i palestinesi e l’esercito di Tel Aviv. A oggi fonti di Hamas indicano in ...