Gaza | denuncia Onu | “Un bambino palestinese ucciso e 2 feriti ogni 10 minuti”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 7 novembre 2023) (Adnkronos) – “Aunvienein media10e 2 vengono”. Lo hato l’ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Dall’8 ottobre secondo il ministero della Sanità sono state uccise quasi 9.500 persone tra cui 3.900 bambini. In Israele i morti sono stati 1.400 e migliaia i. Più di 200 persone, comprese bambini, in ostaggio. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.