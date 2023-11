Garcia “Serve il miglior Napoli contro l'Union Berlino”

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 7 novembre 2023) "In Champions non ci sono squadra piccole, dobbiamo vincere", dice il tecnico degli azzurri- "Con quattro squadre in un girone di 6 partite ogni gara vale anche più dei semplici tre punti. Giochiamo davanti ai nostri tifosi, in uno stadio pieno, consapevoli che in Champions non ci sono picco