Garcia | “Osimhen? Sarà pronto dopo la sosta | dobbiamo continuare a vincere”

Commenta per primo Quando torna VictorLa risposta all'interrogativo sullo stato di salute del centravanti nigeriano l'ha data in conferenza stampa l'allenatore del Napoli, Rudiche ha confermato come sarà più che ...

Napoli, Rudi Garcia: "Osimhen torna domani, Raspadori può giocare in più posizioni" Fantacalcio ®

Garcia annuncia quando Osimhen tornerà in campo Corriere dello Sport

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, e Giacomo Raspadori, attaccante azzurro, hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Union Berlino in programma allo stad ...NAPOLI (ITALPRESS) – “Con quattro squadre in un girone di 6 partite ogni gara vale anche più dei semplici tre punti. Giochiamo davanti ai nostri tifosi, in uno stadio pieno, consapevoli che in Champio ...