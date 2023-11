Garcia in conferenza | «Osimhen torna domani Raspadori può giocare anche mezz’ala | lo ribadisco»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 novembre 2023) Rudiinalla vigilia di Napoli-Union Berlin di Champions League. Con lui, Giacomo. È la squadra più forte allenata in carriera?puòovunque. «Ho interrotto Monica Scozzafava la scorsa volta ma non aveva niente in comune con la dichiarazione del capitano». «Le squadre sono sempre differenti, questa rosa del Napoli è veramente molto forte, la squadra del Napoli è forte, è ovvio». «, è sempre stato protagonista, so che ha tanta qualità, lo sta dimostrando, puòfare degli assist. Giocaper la squadra, lega il gioco difende, ha tanta qualitàoffensiva. Puòin più ruoli, da 9 e da trequartista il suo rendimento può essere migliore ma può ...