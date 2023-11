Gambelli | «La Fiorentina contro la Juve ha fatto una partita sterile»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 novembre 2023) Riccardo, scrittore e piccolo azionista dellantus, ha parlato in esclusiva antusnews24 Riccardo, scrittore e piccolo azionista dellantus, ha parlato in esclusiva antusnews24 delladei bianconerila. Passando al campo, che valutazione dai alla vittoria della? I bianconeri sono stati troppo difensivi? «Vedremo spesso unaaltalenante quest’anno. Abbiamo visto belle partite con Lazio e Verona, ma anche altre come quella con lain cui lagioca non col catenaccio, ma in maniera difensiva. Parliamoci chiaro: al centrocampo manca qualità e il problema è ormai atavico. Domenica è ...