Gaia Menga | 13enne morta nell’incidente stradale a Roma Svolta nelle indagini | incastrata l’amica della madre

(Di martedì 7 novembre 2023)è laavvenuto sulla via Laurentina asabato scorso. Sul caso ora c’è unadecisiva: al volante dell’auto c’era Betty,mammaragazzina. La donna è accusata di omicidioLa procura diha aperto un fascicolo per omicidioin relazione all’incidentele avvenuto tra sabato e domenica scorsi in via Laurentina ain cui ha perso la vitadi appena 13 anni. L’automobile su cui viaggiava insieme allae ad un’amica di questa si è ribaltata due ...

Al volante dell'auto su cui è morta la 13ennesabato notte sulla via Laurentina a Roma non c'era la madre della ragazza, ma l'amica della donna, Betty Sorsile . A rivelare per prima la svolta nell'indagine è Repubblica, martedì ...

Gaia Menga morta a 13 anni a Roma, indagate mamma e amica. La cintura, la velocità e la lite tra le due: i pun ilmessaggero.it

Gaia Menga morta in via Laurentina, indagate la madre e l'amica. I punti oscuri: le cinture, la velocità, i vigili chiamati tardi Corriere Roma

Toccherà ai magistrati di piazzale Clodio definire i contorni dell’incidente sulla via Laurentina che sabato notte è costato la vita alla piccola Gaia, 13 anni, che era in ...Toccherà ai magistrati di piazzale Clodio definire i contorni dell’incidente sulla via Laurentina che sabato notte è costato la vita alla piccola Gaia, 13 anni, che era in ...