G7 lavora per forza Onu nella Striscia di Gaza Tajani | obiettivo finale è la pace

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 7 novembre 2023) Unadi interposizione, sotto l'egida dell'Onu, a. E' questa l'ipotesi a cui i paesi membri del G7 stannondo, per la fase post guerradi. "Ne abbiamo parlato e continueremo a discuterne", ha confermato il ministro degli Esteri Antonioal termine della cena con i suoi omologhi del Gruppo a Tokyo, in Giappone. Certo, il risultato più immediato da raggiungere è "una de-escalation" nel più breve tempo possibile. Per poi arrivare alla soluzione dei due Stati. Ma nel frattempo bisognerà consolidare una "fase di transizione" e il compito potrebbe essere affidato ai peacekeepers delle Nazioni Unite, sul modello di quanto avvenuto già in Libano con il contingente di Unifil. Qualunque sia la soluzione, l'...