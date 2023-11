Furlani su Ibra | «Ne parliamo da mesi Non parlerei di ruoli ma…»

Leggi su dailymilan

(Di martedì 7 novembre 2023) Giorgio, a pochi minuti dall’inizio della partita tra Milan e PSG, valevole per la quarta giornata del girone F di Champions League, ha parlato del possibile ritorno dihimovic in rossonero: «Ne stiamo parlando da, è una possibilità». Ieri è andato in scena l’incontro tra lo svedese e Cardinale, cosa che ha accesso il pubblico rossonero che vede inhimovic una figura fondamentale sui cui costruire il Milan del domani. L’ad rossonero è molto possibilista in merito: «È un grande campione, caro a tutti i milanisti. Vediamo come andranno le cose». Tanti si sono interrogati sul ruolo che potrebbe Zlatan nell’organigramma societaria,in merito ha chiarito: «Nonora di, mi limito a dire che è un grande campione e una grande persona. ...