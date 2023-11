‘Fuori dal Coro’ domani su Rete4 | in Albania | nei luoghi in cui verranno accolti i migranti Inchiesta sui visti illegali e i ladri di case

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 novembre 2023), mercoledì 8 novembre, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro, un ampio approfondimento verrà dedicato all’immigrazione illegale, con un viaggio inper conoscere iin cuiin seguito all’accordo tra governo italiano e albanese. Nel corso della serata un’analisi su diversi casi di radicalizzazione islamica tra Italia ed Europa, con reportage da Roma, Genova e Colonia. E ancora, con un nuovo capitolo dell’di “Fuori dal coro”, si tornerà a parlare del traffico illegale diper entrare in Italia che pare coinvolgere diverse ambasciate italiane all’estero. Non mancheranno, inoltre, tutti gli aggiornamenti sui...