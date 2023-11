Fumogeni e bandiere della Palestina | piazza Duomo blindata per i tifosi del Psg

...perché siete complici di un genocidio" è stato enunciato mentre l'accensione di alcuni... Al corteo anche ledi Sinistra Italiana, Rifondazione comunista e Bds movement Milano. Milano ...

Fumogeni e bandiere della Palestina: piazza Duomo blindata per i ... ilGiornale.it

A Roma in migliaia al corteo pro Palestina. Bandiere, fumogeni e cori contro Israele RomaToday

L'Italia in piazza per Gaza. Milano divisa tra il corteo pro-Palestina e la piazza di Salvini: "in difesa dei valori dell'Occidente" ...Compaiono cartelli pro Hamas nel corteo di Milano. A tenerli in mano, un gruppo di tre persone italiane. Sui manifesti si legge chiaramente «Con Hamas, le brigate Ezzedin al-Qassam e il popolo palesti ...