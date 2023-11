Fuga da Mamma Rai | quanto ci costa l’ossessione di occupare la rete pubblica Tutti i numeri

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 7 novembre 2023) Da Fabio Fazio a Corrado Augias: tu chiamali se vuoi, abbandoni. Di fronte alla continua emorragia di professionalità che colpisce la televisionerisulta complicato, anche ai più facinorosi sostenitori di questo governo, negare che la Rai stia pagando parecchioad ascolti e incassi (leggi pubblicità). Con il postulato, evidentissimo, che tra i concorrenti che ne traggono vantaggio spicca anche il gruppo mediatico indissolubilmente legato a uno dei partiti che compongono la maggioranza alla guida del Paese.Leggi anche: Meloni flop, Mediaset supera la Rai neiRai, destra e conflitto d’interessi: chi si ricorda l’editto bulgaro? Conflitto di interessi, do you remember? L’anomalia tutta italiana che dal 1994, discesa in campo di Silvio Berlusconi con le sue tv a megafonare il nuovo sogno italiano di Forza ...