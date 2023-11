Football Americano | Davide Giuliano lascia il ruolo di head coach della Nazionale italiana

Siate sinceri, di qualunque franchigia siate appassionati, quanti di voi avrebbero scommesso sulla vittoria degli Eagles nei secondi finali del derby divisionale con i Cowboys Le Aquile erano ...

CIRIE' – Football americano: Blitz costretti alla resa, ma a testa alta ObiettivoNews

Football americano. Aquile ok a Verona. Sconfitta con Parma Quotidiano Sportivo

Gli SGI Duchi ottengono una vittoria e una sconfitta nel weekend: vittoria in Coppa Italia, sconfitta in casa contro i Panthers Parma, capolista del girone. Sabato prossimo ospiteranno i Blitz Ciriè, ...Continua il percorso di crescita e maturazione da parte dei giovani Under 21 ed Under 12 dei Blitz Cirié, appassionati di football americano.