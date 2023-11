Fondazione THE BANK ETS | Pittura segreta + Michele Moro 

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 7 novembre 2023) Dopo le anteprime ad ArtVerona e Artissima, laTHEETS – Istituto per gli Studi sullaContemporanea viene presentata ufficialmente a Bassano del Grappa (VI), all’interno dell’ex filiale della Banca Commerciale Italiana in cui trovano sede lastessa e temporaneamente il costituendo Museo dellaContemporanea. Due le mostre inaugurali, in programma dal 18 novembre 2023 al 29