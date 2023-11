Fondazione Enpaia | nel 2022 l' utile supera i 10 milioni

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – In uncaratterizzato da un forte rialzo dei prezzi delle materie prime, da un'instabilità dei mercati internazionali e dalle continue tensioni geopolitiche, la, l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, ha chiuso l'anno con risultati positivi. E' quanto emerge dalla Relazione Annuale 2023 della, presentata al Senato, nella quale si evidenzia che il valore complessivo del patrimonio nelè stato pari a oltre 2 miliardi di euro, con undi oltre 10di euro e un rendimento netto complessivo del portafoglio pari ad un +5.03% rispetto al 4.88% del 2021.Numeri positivi certificati anche dall'aumento degli iscritti che, a dicembre ...