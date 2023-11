Flavio Insinna a L' Eredità? Pino Insegno bocciato per flop | retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 7 novembre 2023) Ci sarebbe un colpo di scena che proviene direttamente dalla voce de Il Corriere:resta a L'. Questa è l'indiscrezione, che non è stata ancora confermata ma nemmeno smentita da Viale Mazzini, dopo che Rai aveva assegnata la conduzione del game show del preserale di Rai1 in partenza dal 1° gennaio 2024 al comico e doppiatore. Si tratta di un clamoroso dietrofront e un ritorno ache ha condotto le ultime cinque edizioni consecutive. Se fosse confermata, si tratterebbe di una batosta per la nuova dirigenza Rai che ha dimostrato dall'inizio della nuova stagione di non saper fare televisione alla luce delle numerose trasmissionie dai costi esorbitanti. In...