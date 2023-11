Fischio d' inizio e scoppia l' inferno | cosa accade dietro la porta di Donnarumma | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 novembre 2023) Accoglienza non proprio amichevole, come prevedibile, per Gigio, tornato a San Siro da portiere del Paris Saint Germain per la sfida di stasera contro il Milan. Per l'ex portiere rossonero sono piovuti fischi, cori offensivi e anche banconote false lanciate sulladalla curva. Il tifo organizzato rossonero ha distribuito anche volantini agli ingressi dello stadio per accusare il portiere della Nazionale di scarsa riconoscenza per aver lasciato il Milan, all'epoca in difficoltà economiche, per accasarsi a parametro zero a Parigi. Al momento di iniziare la partita, con il portiere del Psg sistemato proprio sotto la Curva Sud, sono iniziati a piovere dollari falsi con la scritta 'Dollarumma' sopra proprio davanti ai suoi piedi. L'ex portiere rossonero torna per la prima volta a San Siro da avversario del Milan con il suo Paris ...