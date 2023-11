Fischer | “Noi sfortunati all’andata | abbiamo avuto tante occasioni Loro con una sola chance hanno fatto gol”

(Di martedì 7 novembre 2023) L’allenatore dell’Union Berlino, Urs, si è soffermato sulla sfida di domani di Champions League con il Napoli. Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi, l’allenatore dell’Union Berlino, Urs, ha parlato della sfida di Champions League contro il Napoli.ha commentato la partita di andata, sottolineando la sfortuna della sua squadra nonosle buonecreate: “dimostrato tanto coraggio giocando alla pari del Napoli. Dovremo ripeterci anche nella sfida del ritorno.” Parlando del prossimo incontro,ha anticipato la pressione da parte del Napoli fin dall’inizio: “Sappiamo che dal fischio di inizio il Napoli ci presserà e ci metterà sotto stress. Perè una questione di qualificazione, mentre per ...

Così Urs Fischer, allenatore dell'Union Berlino arrivato a Napoli ... Domani vogliamo metterli in difficoltà, loro domani si giocheranno la qualificazione. Noi dobbiamo avere coraggio e goderci la ...